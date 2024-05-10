Путин попросил депутатов вновь сделать Мишустина премьер-министром правительства России

Президент внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что исходя из поправок конституции 2020-го года, депутаты впервые за всю историю современной России будут формировать состав правительства: утверждать её председателя, заместителей, а также федеральных министров.