Путин попросил депутатов вновь сделать Мишустина премьер-министром правительства России

Президент внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что исходя из поправок конституции 2020-го года, депутаты впервые за всю историю современной России будут формировать состав правительства: утверждать её председателя, заместителей, а также федеральных министров.
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