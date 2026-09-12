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Иркутск Сегодня

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«Умную» спортивную площадку открыли в Правобережном районе Братска

В этом году Братск первым в Иркутской области открывает новую спортивную площадку. Всего по госпрограмме «Спорт России» в регионе появятся три таких объекта: помимо Братска, монтажные работы сейчас ведутся в поселке Маркова и Свирске, — сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев в своем канале в МАХ (18+).

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