«Умную» спортивную площадку открыли в Правобережном районе Братска

В этом году Братск первым в Иркутской области открывает новую спортивную площадку. Всего по госпрограмме «Спорт России» в регионе появятся три таких объекта: помимо Братска, монтажные работы сейчас ведутся в поселке Маркова и Свирске, — сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев в своем канале в МАХ (18+).