DeepMind сделал «поисковый атлас» для всех 9 млрд возможных одиночных замен букв человеческой ДНК

AlphaGenome Atlas превратил прогнозы ИИ по каждой возможной замене одной «буквы» генома в доступную базу данных объёмом 1 петабайт — от влияния на активность генов до изменений структуры ДНК Google DeepMind представила AlphaGenome Atlas — атлас человеческого генома, в котором рассчитаны потенциальные последствия всех 9 млрд возможных одиночных мутаций.