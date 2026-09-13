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DeepMind сделал «поисковый атлас» для всех 9 млрд возможных одиночных замен букв человеческой ДНК

DeepMind сделал «поисковый атлас» для всех 9 млрд возможных одиночных замен букв человеческой ДНК

AlphaGenome Atlas превратил прогнозы ИИ по каждой возможной замене одной «буквы» генома в доступную базу данных объёмом 1 петабайт — от влияния на активность генов до изменений структуры ДНК Google DeepMind представила AlphaGenome Atlas — атлас человеческого генома, в котором рассчитаны потенциальные последствия всех 9 млрд возможных одиночных мутаций.

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