В НАТО признали, что не готовы противостоять России без участия США

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что европейские страны НАТО не смогут противостоять России без поддержки США и находятся на пределе своих возможностей в отношении военной помощи Украине.
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