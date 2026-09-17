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Царьград

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Пенсионер из Домодедово отдал мошенникам 7 млн рублей

Пенсионер из Домодедово отдал мошенникам 7 млн рублей

В Домодедово завершено расследование дела о хищении у пенсионера свыше 7 миллионов рублей. Жертвой злоумышленников стал пожилой местный житель, которого ввели в заблуждение по телефону.

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