Они лопают гамбургеры, а тренер виновата

На прошлой неделе «Труд» рассказывал, как после недавнего ухода из жизни немецкого тренера Ютты Мюллер, воспитавшей целую плеяду чемпионов по фигурному катанию, ее бывшие ученики наперебой начали рассказывать, как та их мучила на тренировках, добиваясь результата.