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Пенсионерам из Соцфонда напомнили важную информацию: когда стоит ожидать пенсию в январе 2025 года – произошли изменения в сроках

Пенсионерам из Соцфонда напомнили важную информацию: когда стоит ожидать пенсию в январе 2025 года – произошли изменения в сроках

Пенсионерам из Соцфонда напомнили важную информацию: когда стоит ожидать пенсию в январе 2025 года – произошли изменения в сроках Ольга БезродняяСоциальные службы сделали официальное заявление относительно переноса и выплат пенсий за январь, подчеркивая важность информирования пенсионеров, чтобы они не испытывали беспокойства по поводу своих финансовых поступлений.

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