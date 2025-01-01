Пенсионерам из Соцфонда напомнили важную информацию: когда стоит ожидать пенсию в январе 2025 года – произошли изменения в сроках Ольга БезродняяСоциальные службы сделали официальное заявление относительно переноса и выплат пенсий за январь, подчеркивая важность информирования пенсионеров, чтобы они не испытывали беспокойства по поводу своих финансовых поступлений.
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