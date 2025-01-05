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Основатель «Азова» Билецкий намекнул на пользу от госпереворота на Украине

Основатель «Азова» Билецкий намекнул на пользу от госпереворота на Украине

Военные у власти смогут навести порядок на Украине. Об этом основатель националистического батальона «Азов»* Андрей Билецкий заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, намекнув на возможность переворота в стране.

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