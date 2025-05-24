Химический прогресс: в РФ патентуют новые лекарства от COVID-19 и искусственные кости

К Дню химика, который празднуется 25 мая, эксперты Роспатента специально для «Известий» отобрали 10 актуальных разработок российских ученых и инноваторов в области химии, которые получили патенты за последние два года.
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