WP узнала о перехвате телефонных разговоров политиков США хакерами из КНР

Хакеры из Китая могли перехватывать телефонные разговоры американских политиков, среди которых неназванный советник предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
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