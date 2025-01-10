Ученые открыли новый вид смертоносного излучения в грозовых облаках

По информации международного научного журнала Nature, исследователи из семи стран обнаружили ранее неизвестный тип гамма-излучения, возникающий в грозовых образованиях над акваторией Карибского моря и территорией Центральной Америки.
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