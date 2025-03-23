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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Канди: «Азар – лучший игрок «Челси» из тех, что я видел. Но он не хотел быть лучшим в мире. Не хотел быть как Роналду и Месси»

«Азар – лучший игрок «Челси», которого я когда-либо видел. Но когда все дается так легко. Он не хотел быть лучшим в мире.

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