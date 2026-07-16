Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинство и бандеровщина - ядовитая экибана сатаны

Украинство и бандеровщина - ядовитая экибана сатаны

Владислав Гулевич. Политическое украинство – синоним преступленияКонфликт вокруг ОУН–УПА* — лишь отражение масштабной исторической трансформации, последствия которой ощущаются до сих пор Ссора Киева и Варшавы вокруг культа запрещённой в России террористической организации ОУН-УПА* на Украине – круги на воде от более основательного явления, а именно перепрошивки юго-западной ветви русского народа, получивших название малороссов (или русинов, если говорить о нынешней Западной Украине), в новую политическую общность под названием украинцы.

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