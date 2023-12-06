Матвиенко призвала изменить должности президентов палат адвокатов и нотариусов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посчитала излишне громкими наименования должностей руководителей Федеральной палаты адвокатов России и Федеральной нотариальной палаты — в обоих учреждениях это президент.
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