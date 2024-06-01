ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАКОЙ БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

Андрей Павлов "...внешняя политика России сейчас строится не на пустой риторике, а на энергичном проведении СВО." Н-да? Чем энергичнее Запад по оберегаемой нами транспортной инфраструктуре укров подвозит все более "тяжелое" оружие, тем энергичнее нам придется проводить СВО. Логично, Дмитрий Анатолич, ястреб Вы наш, в девичестве махровый либераст.

Людмила Лиханова ЧЬИ спецы? Если западные, то они будут уничтожены нашим вооружением. Так что можете поплакать над ИХ участью. А у нач нет другого выхода как ломать врагов или ...они в Ад