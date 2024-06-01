Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • михаил дуванов
    вот езжай к ним в страну и корми их"ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...
  • Егор П
    ЗДЕСЬ пусть и работают а не права качают."ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...
  • Егор П
    ну хоть в тюрьме нашлись правильные люди."ЭЙ, КРАСИВАЯ, ДА...

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАКОЙ БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАКОЙ БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...внешняя политика России сейчас строится не на пустой риторике, а на энергичном проведении СВО.&quot; Н-да? Чем энергичнее Запад по оберегаемой нами транспортной инфраструктуре укров подвозит все более &quot;тяжелое&quot; оружие, тем энергичнее нам придется проводить СВО. Логично, Дмитрий Анатолич, ястреб Вы наш, в девичестве махровый либераст.
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5 час.
Людмила Лиханова
ЧЬИ спецы? Если западные, то они  будут уничтожены нашим вооружением. Так что можете поплакать над ИХ участью. А у нач нет другого выхода как ломать врагов или ...они в Ад
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4 час.
Людмила Лиханова
Никогда Медведев не был либерастом. Играл успокаивающую роль для Запада, выигрывая время для перевооружения, заполнения старых и новых хранилищ и для многого другого.
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4 час.

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