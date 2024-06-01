Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАКОЙ БУДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА
Комментарии
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Андрей Павлов
"...внешняя политика России сейчас строится не на пустой риторике, а на энергичном проведении СВО." Н-да? Чем энергичнее Запад по оберегаемой нами транспортной инфраструктуре укров подвозит все более "тяжелое" оружие, тем энергичнее нам придется проводить СВО. Логично, Дмитрий Анатолич, ястреб Вы наш, в девичестве махровый либераст.
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5 час.
Людмила Лиханова
ЧЬИ спецы? Если западные, то они будут уничтожены нашим вооружением. Так что можете поплакать над ИХ участью. А у нач нет другого выхода как ломать врагов или ...они в Ад
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4 час.
Людмила Лиханова
Никогда Медведев не был либерастом. Играл успокаивающую роль для Запада, выигрывая время для перевооружения, заполнения старых и новых хранилищ и для многого другого.
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4 час.
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