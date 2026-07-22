Ура! У аварийного дерева нашёлся хозяин - это администрация Карасунского округа. Сколько ж теперь придётся ждать, чтобы нерадивый хозяин дерево убрал? 😁.
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Ура! У аварийного дерева нашёлся хозяин - это администрация Карасунского округа. Сколько ж теперь придётся ждать, чтобы нерадивый хозяин дерево убрал? 😁.
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