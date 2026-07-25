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Пронедра

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Херсон накрыло ФАБами, ВСУ растягивают резервы по всему фронту

Херсон накрыло ФАБами, ВСУ растягивают резервы по всему фронту

Как следует из сводки о ходе спецоперации на 24 июля, российские войска развивают наступление сразу на нескольких направлениях, а удары авиации и беспилотников продолжают ломать тыловую систему противника.

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