Херсон накрыло ФАБами, ВСУ растягивают резервы по всему фронту

Как следует из сводки о ходе спецоперации на 24 июля, российские войска развивают наступление сразу на нескольких направлениях, а удары авиации и беспилотников продолжают ломать тыловую систему противника.
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