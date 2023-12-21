Крым вошёл в топ самых популярных направлений для новогоднего отдыха

Крым – в рейтинге популярных направлений для новогодних бронирований у россиян. Кроме того, праздничные путешествия на полуостров оказались самыми продолжительными, а диапазон среднего чека новогоднего тура составил около 20 тыс.
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