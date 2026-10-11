Апгрейд старого ПК: когда замена процессора выгоднее полной сборки

Рано или поздно наступает момент, когда привычная скорость работы компьютера перестаёт устраивать. Знакомое чувство: запускаешь игру, а она загружается дольше обычного, в динамичных сценах частота кадров проседает, а одновременная работа нескольких приложений превращается в испытание терпения.