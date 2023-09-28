Интерпол задержал в Черногории обвиняемого в педофилии мужчину из Новосибирска

Новосибирец скрывался от следствия за границей. Из Черногории экстрадирован новосибирец Игорь Фомин, которого обвиняют в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности 14-летней девушки.
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