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Музей компьютерных игр в пространстве Vokzal 1853: стоит ли идти

Музей компьютерных игр в пространстве Vokzal 1853: стоит ли идти

“Tennis for Two” (1958), спортивный симулятор, который запускали на аналоговом компьютере и осциллографе, и “Spacewar” (1962), космический бой в реальном времени, – одни из первых известных видеоигр.

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