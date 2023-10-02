ART: Хронический стресс может удвоить риск развития деменции

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме обнаружили связь между хроническим стрессом и повышенным риском развития болезни Альцгеймера, самой распространенной формы деменции, при которой мозг перестает функционировать нормально.
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