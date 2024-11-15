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Украинский депутат сообщила, что сотрудники ТЦК продают «пустые» повестки

Украинский депутат сообщила, что сотрудники ТЦК продают «пустые» повестки

Сотрудники территориальных центров комплектования (украинские военкоматы) придумали новый способ бегства от военного призыва — они продают незаполненные, пустые бланки повесток, которые позволяют избежать принудительной мобилизации.

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