Кровавый Клоун уже не только «лох», но и «тряпка»

Внезапно объявленная (за сутки до самого мероприятия) и проведенная пресс-конференция Зеленского было явной попыткой пиар-ответа на Прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина и уже поэтому являлась несусветной глупостью.
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