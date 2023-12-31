Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Кровавый Клоун уже не только «лох», но и «тряпка»

Кровавый Клоун уже не только «лох», но и «тряпка»

Внезапно объявленная (за сутки до самого мероприятия) и проведенная пресс-конференция Зеленского было явной попыткой пиар-ответа на Прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина и уже поэтому являлась несусветной глупостью.

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