Доля россиян, предпочитающих хранить сбережения на счете в банке, увеличилась в апреле до 44%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Банк России.
Почему банки повышают проценты по накопительным счетам?
Комментарии
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Александр Ляшенко
Как некрасиво вещает аноним по кличке "Авторадио", интересно для кого и с какой целью он предлагает "переводить по СБП самому себе клиент теперь может сразу до 30 млн рублей в месяц." А у обычных россиян имеются заначки по 30 миллионов?А не пидор ли он, этот аноним по кличке "Авторадио"?
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