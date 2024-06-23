Почему банки повышают проценты по накопительным счетам?

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Авторадио

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Как некрасиво вещает аноним по кличке &quot;Авторадио&quot;, интересно для кого и с какой целью он предлагает  &quot;переводить по СБП самому себе клиент теперь может сразу до 30 млн рублей в месяц.&quot; А у  обычных россиян имеются заначки по 30 миллионов?А не пидор ли он, этот аноним по кличке &quot;Авторадио&quot;?
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