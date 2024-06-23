Почему банки повышают проценты по накопительным счетам?

Александр Ляшенко

Как некрасиво вещает аноним по кличке "Авторадио", интересно для кого и с какой целью он предлагает "переводить по СБП самому себе клиент теперь может сразу до 30 млн рублей в месяц." А у обычных россиян имеются заначки по 30 миллионов?А не пидор ли он, этот аноним по кличке "Авторадио"?