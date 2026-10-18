Украина сейчас находится в руинах и утратила значительную часть своей территории. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в сети Truth Social.
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