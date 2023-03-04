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У «Милана» 3 поражения за 5 последних гостевых матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

У «Милана» 3 поражения за 5 последних гостевых матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»

«Милан» потерпел три поражения в последних пяти выездных матчах. Команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине» (1:2) в 25-м туре Серии А.

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