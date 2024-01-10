Журналист заявил о нескором разрешении проблемы очередей на границе с Польшей

Польская и украинская стороны оказались не готовы к такому развитию событий, которое привело к нынешним очередям на границе, в которой болеют и умирают водители, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV 9 января.
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