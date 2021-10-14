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Пульмонолог Овечкин: смог может приводить к серьезным проблемам со здоровьем

Пульмонолог Овечкин: смог может приводить к серьезным проблемам со здоровьем

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал Ura.ru, какой вред здоровью может наносить смог, если постоянно им дышать.

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