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Крымское информационное агентство

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Крымские каратисты завоевали свыше 20 медалей на всероссийских соревнованиях в Анапе

Крымские каратисты завоевали свыше 20 медалей на всероссийских соревнованиях в Анапе

Крымские спортсмены по киокушин отличились на XVI Всероссийских играх РСБИ, которые прошли в Анапе. Фото: пресс-служба Минспорта РКПо данным пресс-службы правительства Республики Крым, в копилке крымчан 21 призовая медаль: 6 золотых, 2 серебряных и 13 бронзовых.

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