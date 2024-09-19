Крымские каратисты завоевали свыше 20 медалей на всероссийских соревнованиях в Анапе

Крымские спортсмены по киокушин отличились на XVI Всероссийских играх РСБИ, которые прошли в Анапе. Фото: пресс-служба Минспорта РКПо данным пресс-службы правительства Республики Крым, в копилке крымчан 21 призовая медаль: 6 золотых, 2 серебряных и 13 бронзовых.