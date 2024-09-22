Кубок Лэйвера. Медведев сыграет с Шелтоном, Зверев – с Тиафу, Алькарас – с Фрицем, Алькарас и Рууд встретятся с Шелтоном и Тиафу

В первый день каждая победа стоит одно очко, во второй день – два, в третий – три. В этом году за Европу выступают Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.
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