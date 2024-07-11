Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы детского сада, обвиняемой в даче взятки заведующей

На Камчатке разоблачена хитрая схема мошенничества, связанная с получением северной надбавки. Бывшая сотрудница одного из детских садов Елизовского района, желая получать повышенную пенсию после выхода на пенсию, договорилась со своей бывшей коллегой, заведующей тем же детским садом, чтобы та фиктивно оставила ее на работе и перевела зарплату на банковскую карту.