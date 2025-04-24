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На Камчатке экс-полицейский получил 4,5 года колонии за пытки

На Камчатке экс-полицейский получил 4,5 года колонии за пытки

В Камчатском крае осужден на четыре с половиной года лишения свободы экс- оперуполномоченный угрозыска, которому инкриминировалось превышение полномочий, сообщает пресс-служба Усть-Камчатского райсуда, вынесшего приговор бывшему правоохранителю.

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