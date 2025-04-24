На Камчатке экс-полицейский получил 4,5 года колонии за пытки

В Камчатском крае осужден на четыре с половиной года лишения свободы экс- оперуполномоченный угрозыска, которому инкриминировалось превышение полномочий, сообщает пресс-служба Усть-Камчатского райсуда, вынесшего приговор бывшему правоохранителю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии