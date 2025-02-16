Почти 14 часов ждали вылета в Калининград более 200 пассажиров самолёта из Египта. Самолёт сел в Польше.
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Почти 14 часов ждали вылета в Калининград более 200 пассажиров самолёта из Египта. Самолёт сел в Польше.