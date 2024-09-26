В правительстве заявили о возможном расторжении концессии по четырем поликлиникам

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, учитывая складывающуюся ситуацию со строительством поликлиник в Новосибирске, не исключил, что концессию, возможно, придется расторгнуть.
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