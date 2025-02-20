Сийярто обсудит в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон, заявил в интервью телекомпании М1, что правительство Венгрии рассчитывает на отмену новой американской администрацией санкций против России.
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