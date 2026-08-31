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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ноттингем» за 22 млн фунтов подписал Муньоса из «Кристал Пэлас». Контракт с защитником – по схеме «3+1»

« Ноттингем Форест » подтвердил переход Даниэля Муньоса из « Кристал Пэлас ». Английский клуб подписал с 30-летним правым защитником на три года с опцией продления договора еще на один сезон.

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