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Царьград

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В Ростовской области силовики накрыли банду за обналичивание полумиллиарда рублей

В Ростовской области силовики накрыли банду за обналичивание полумиллиарда рублей

Группировка действовала на протяжении шести лет.Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области вскрыли схему группировки, по которой её участники незаконно обналичивали крупные суммы денег.

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