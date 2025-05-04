Турция ограничила плановые кесарева сечения для роста рождаемости

Исключения предусмотрены только для ситуаций, требующих немедленного хирургического вмешательства.Власти Турции ввели ограничение на проведение плановых операций кесарева сечения, что, по их мнению, должно положительно сказаться на демографической ситуации в стране.
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