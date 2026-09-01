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Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин упоминал о приезде Трампа на саммит АТЭС

Ушаков сообщил, что Си Цзиньпин упоминал о приезде Трампа на саммит АТЭС

В ходе подготовки саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) председатель КНР Си Цзиньпин упоминал о том, что на мероприятие приедет бывший президент США Дональд Трамп.

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