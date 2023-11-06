В Литве решили объявить депутату импичмент за антисемитские высказывания

Временная парламентская комиссия литовского Сейма, созданная для оценки антисемитских высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, приняла решение о достаточности оснований для лишения его депутатского мандата.
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