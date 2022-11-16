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NASA вновь попытается запустить ракету SLS к Луне в рамках лунной миссии Artemis 1

NASA вновь попытается запустить ракету SLS к Луне в рамках лунной миссии Artemis 1

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) готовится к первому орбитальному полету ракеты Space Launch System и космического корабля Orion в рамках миссии Artemis 1 к Луне.

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