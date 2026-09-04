Представлен новый смартфон Philips с экраном 120 Гц, камерой 64 Мп и батареей на 5700 мА•ч за $215

Компания вернулась в сегмент 5G-смартфонов с моделью на чипе Unisoc T8200 и Android 16 Новый смартфон Philips S7221 5G получил 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым