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Представлен новый смартфон Philips с экраном 120 Гц, камерой 64 Мп и батареей на 5700 мА•ч за $215

Представлен новый смартфон Philips с экраном 120 Гц, камерой 64 Мп и батареей на 5700 мА•ч за $215

Компания вернулась в сегмент 5G-смартфонов с моделью на чипе Unisoc T8200 и Android 16 Новый смартфон Philips S7221 5G получил 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

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