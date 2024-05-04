Невероятно реалистичные водные фантазии Густаво Нуньеса

Художник Густаво Нуньес (Gustavo Silva Nuñez) создает удивительные гиперреалистичные картины. Как правило, это люди, плавающие в бассейне; художник так умело использует игру света и отражений, что все герои выглядят трехмерными — кажется, они вот-вот выйдут из воды.
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