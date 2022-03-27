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Супруга Михаила Ширвиндта призналась, что ее отговаривали от брака с телеведушим

Супруга Михаила Ширвиндта призналась, что ее отговаривали от брака с телеведушим

Близкие были обеспокоены, что у супругов большая разница в возрасте. Фото: из открытых источников Молодая жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия Пономарева сообщила, что десять лет назад ее близкие пытались отговорить ее от брака со звездой.

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