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Casey’s General Stores отчиталась за I квартал 2027 фингода и увеличила дивиденды

Casey’s General Stores отчиталась за I квартал 2027 фингода и увеличила дивиденды

Американская сеть минимаркетов и автозаправочных станций Casey’s General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY) опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2027 финансового года (завершился 31 июля 2026 года).

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