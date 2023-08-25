ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Ну да-ну да, это ведь я с инопланетянами общаюсь... И Бог со мной разговаривает .. 😉Девушка манипулирует
  • Meerflieger
    А что так, старый пердунок, запас шаблонов закончился, а свежих мыслей твой копролит неспособен выдать?😉Девушка манипулирует
  • Платон Платонов
    Ты пока на месте, кудахтаешь исправно. Остальные, видимо спать пошли.Женщины! Красавиц...

Незнакомый мужчина предложил мне помощь, когда на меня уже накатило отчаяние. Я ему очень благодарна

Незнакомый мужчина предложил мне помощь, когда на меня уже накатило отчаяние. Я ему очень благодарна

Несколько лет назад на центральной пешеходной улице нашего города положили новую плитку. По городу тут же поползли слухи, что изготовитель этого шедевра то ли зять, то ли брат мэра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх