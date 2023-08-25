Незнакомый мужчина предложил мне помощь, когда на меня уже накатило отчаяние. Я ему очень благодарна

Несколько лет назад на центральной пешеходной улице нашего города положили новую плитку. По городу тут же поползли слухи, что изготовитель этого шедевра то ли зять, то ли брат мэра.
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