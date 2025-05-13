Небензя на заседании СБ ООН поприветствовал освобождение заложника ХАМАС

Постпред России при ООН Василий Небензя в среду, 14 мая, заявил, что Москва приветствует освобождение палестинским движением ХАМАС заложника Идана Александра и назвал это «прологом» к перезапуску мирного процесса.
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