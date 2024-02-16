Интерес «Барсы» к Хвиче конкретен. Еще вингера хотят «Челси» и «ПСЖ»

Как пишет Il Mattino, «Наполи» обсуждал с вингером продление контракта, но при переговорах возникли проблемы, так как окружение футболиста просит о значительном повышении зарплаты – до уровня Виктора Осимхена.
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