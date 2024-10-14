В Киеве признали, что Украине сильно не хватает средств ПВО

У Украины серьезный дефицит средств противовоздушной обороны, и в этой связи Киев постоянно добивается их поставок от партнеров с Запада, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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